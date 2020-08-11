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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte; 1 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet M16 Piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet Kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 150 adet (7.62) milimetre fişek, 150 adet (5.56) milimetre fişek ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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