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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: İki terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 11.08.2020 09:35
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte; 1 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet M16 Piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet Kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 150 adet (7.62) milimetre fişek, 150 adet (5.56) milimetre fişek ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

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