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MSB'den flaş açıklama: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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MSB'den flaş açıklama: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

EREN BÜLBÜL'ÜN ANISINA İTHAF EDİLDİ
Operasyon, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren, Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah'tan rahmet diliyoruz" denilerek, Şehit Eren Bülbül'ün anısına ithaf edildi.

İki terörist etkisiz hale getirildi! Eren Bülbül detayı... İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ! EREN BÜLBÜL DETAYI...

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