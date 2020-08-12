Annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat gözaltına aldı.

Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.