08 Ağustos 2020, Cumartesi
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MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, operasyona ilişkin videoya da yer verildi.

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