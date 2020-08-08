Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı nedir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A) Gözleri velfecri okumak

B) Gözleri felfecri okumak

C) Gözleri velfecir okumak

D) Gözleri felfecir okumak

Cevap: A) Gözleri velfecri okumak