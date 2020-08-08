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İstanbulluların çilesi başladı: Haliç Köprüsü’nde trafik kilit! Havadan böyle görüntülendi

’nde bakım çalışmalarının 2’inci etabı sürerken köprü girişinde yoğun oluştu. Oluşan kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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İstanbulluların çilesi başladı: Haliç Köprüsü’nde trafik kilit! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından olan Haliç Köprüsü bakım çalışmalarının ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

TRAFİK KİLİT
Her gün üzerinden yüz binlerce aracın geçtiği Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve bakım onarım yapılan kısım havadan görüntülendi. Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileniyor.

14 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK
Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklandı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Haliç Köprüsü üzerinde ise Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. İstanbul'daki sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.


Haliç köprüsündeki bakım yeniden başladı! 14 Ağustosa kadar kapalı olacak... HALİÇ KÖPRÜSÜNDEKİ BAKIM YENİDEN BAŞLADI! 14 AĞUSTOS'A KADAR KAPALI OLACAK...

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