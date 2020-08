Bakan Selçuk: Öksüz ve yetimler için yeni bir birim kurulacak

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 25 milyon çocuk olduğunu, bunların 359 bin 797'sinin yetim ve öksüz çocuklar olduğunu bildirdi. Her yıl doğal afet, savaş, trafik kazaları, hastalık gibi nedenlerle anne veya babasını kaybeden çocuklar olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Ülkemizdeki yetim ve öksüz çocuktan 78 bin 412'si doğrudan bakanlığımız sosyal hizmet ve sosyal yardımlarından yararlanmakta. Bakanlığımızın çocuklarımıza yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) yararlananların sayısı 144 bin 262 iken, bu hizmetteki çocuk nüfusunun 14 bin 923'ü yetim ve öksüzdür. Her bir çocuğumuz için ortalama 1023 TL ödeme yapıyoruz" dedi.



'17 BİN 612 ÇOCUĞUMUZU YENİ AİLE İLE BULUŞTURDUK'

SED Programı kapsamındaki yetim programından 57 bin 470 çocuğun faydalandığını kaydeden Bakan Selçuk, öksüz ve yetim programından her çocuğa destek verildiğini bildirdi. Çocuk hizmetlerine bağlı kuruluşlarda hizmet sağlanan 14 bin çocuktan 2 bin 410'unun anne veya babasından birisi ya da anne-babası olmayan çocuklar olduğunun altını çizen Selçuk, "Ebeveyn kaybı yaşayan çocuklardan evlat edinme şartlarını taşıyanlar evlat edindirilmektedir. Bugüne kadar 17 bin 612 çocuğumuzu yeni aile ile buluşturduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Türkiye genelinde başlatılan koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırıyoruz. Bu hizmetten yararlandırılan 7 bin 478 çocuğumuzun 1086'sı yetim veya öksüz çocuk grubunda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



'İLK DEFA BİR BİRİM KURULACAK'

Bakan Selçuk, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde öksüz ve yetimlere daha kaliteli hizmet sunmak için ilk defa bir birim kurulacağının müjdesini de verdi. Bakan Selçuk, "Kuracağımız birim ile ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere götürülecek hizmetleri ve bu hizmet çatısı altında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini daha sistematik ve işbirliği içinde gerçekleştirme, izleme imkanına sahip olacağız. Ülkemizdeki muhtaç durumdaki yetimlerin tespitinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde yetim haklarının korunması, sürekli geliştirilmesi de önemli bir zorunluluk. Bu anlamda, yetim çocuklarımıza yönelik hizmetlerin planlanması, uygulanması ve koordine edilmesinden sorumlu bir birim oluşturmak üzere hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.



'BAŞARILI YETİM ÇOCUKLAR DESTEKLENECEK'

Hedeflerinin ihtiyaç sahibi yetimlere ulaşarak, onları psikososyal yönden desteklemek, ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modelleri ve sosyal yardım programlarından faydalandırmak olduğunu bildiren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerini destekleyecek ve teşvik edecek mekanizmaları geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde yetim çocukların haklarının geliştirilmesi için politika ve stratejiler oluşturmayı hedefliyoruz. Yetim çocuklarımız için yeni sosyal hizmet modelleri geliştirerek, onlar için ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet, çalıştay, proje, kongre ve kampanyalar düzenlemeyi planlıyoruz. Yetimlerimize erişebilir olma, 81 ilimizde birimler kurma, ekonomik yoksunluk içinde olan başarılı yetim çocuklarımızı destekleyecek mekanizmalar oluşturma gayretindeyiz."