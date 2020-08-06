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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş mesaj: "Okullar açılmasın” demek...

Son dakika haberi... , “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." dedi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş mesaj: Okullar açılmasın” demek...

Sosyal medya hesabı Twitter'dan kritik bir mesaj veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." ifadelerine yer verdi.

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