Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş mesaj: "Okullar açılmasın” demek...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." dedi.
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Sosyal medya hesabı Twitter'dan kritik bir mesaj veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." ifadelerine yer verdi.