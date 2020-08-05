05 Ağustos 2020, Çarşamba
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MSB duyurdu! Komandolardan PKK'ya büyük darbe

, Kuzeyi Hakurk Bölgesi’nde keşif ve gözetleme faaliyetleri icra eden komandoların özverili çalışması ile, terör örgütü 'ya ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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MSB duyurdu! Komandolardan PKK'ya büyük darbe

, terör örgütü 'nın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Son olarak Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Ayrıca söz konusu bölgede gerçekleşen arama tarama faaliyetleri sonucunda, 2 adet piyade tüfeği, 1 adet biksi makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 36 adet el bombası, 7 adet antitank roketatar mühimmatı, 880 adet 7.62 kalaşnikof mühimmatı, bin 500 adet 7.62 biksi mühimmatı, 10 adet 40 mm bombaatar tahrip mermisi, 2 adet el bombası fünyesi, 23 adet şarjör, 1 adet namlu, 8 adet sevk fişeği ele geçirildiği öğrenildi.




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