MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Eve dön" çağrısı siyaset gündemine damgasını vurmuştu. Peki MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısı ne anlama geliyor? Akşener, MHP'ye mi dönüyor? Muharrem İnce neden parti kuruyor? Parti CHP'yi nasıl etkileyecek? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündemi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

AYASOFYA YOL AYRIMI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı hakkında, "Bu çağrının evveliyatı var. Sayın Akşener'in Ayasofya'yı ziyaret etmesi ve Ayasofya'nın cami olarak hayatına devam etmesinden yana tavır koyması önemli bir hadisedir. Sadece 2 rekat namaz değil. Ayasofya'nın müze olmasını isteyenlerle cami olmasını isteyenlerin dünya görüşleri farklıdır. Birbirlerinden 180 derece zıttır. Bu hususta cami olmasını devam etmesini isteyen Sayın Akşener yanındakilerden ayrı düşmüş vaziyette. Sayın Genel Başkanımız bu noktaya dikkatini çekmiştir. Siz Ayasofya'nın cami olarak devam etmesinden yanaysanız o zaman o ittifakta o grupta işiniz kalmaz çıktığınız yer MHP'dir, yuvanız burasıdır, eviniz burasıdır, artık orayı bırakmanız gerektiği ile ilgili bir kanaatini kamuoyuyla paylaşmıştır ve davet etmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Muharrem İnce'nin yeni parti kurma iddialarına ise "Muharrem İnce'nin başka çıkış noktası kalmamıştır." dedi.

STRATEJİK BİR AÇIKLAMA

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu da konu ile ilgili "Sayın Bahçeli'nin açıklaması stratejik bir açıklama. Güncel motivasyonları var fakat siyasetin orta-uzun vadede önemli kırılmalara ve yeniden yapılanmalara sahne olacağını öngördüğünü düşünüyorum ben. Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nı teste tabi tuttu." şeklinde konuştu.

SOL PARTİ GİRİŞİMİ KARŞILIK BULUR

Muharrem İnce'nin CHP'yi karıştıran parti kurma iddialarına ise, "İnce'nin farklı sol parti girişimi karşılık bulur" dedi.