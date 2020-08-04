Teslim olan teröristler konuştu: Çocuklarınıza sahip çıkın

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmalarının ardından teslim olan terör örgütü üyeleri ifadelerinde, örgüte katılımın engellenmesi ve çocukların kurtarılması için ailelerin desteğinin önemini vurguladı.

Bu yılın başında örgüte katılan ve jandarmanın ikna çalışmaları sonrası İstanbul'da teslim olan kadın terörist ifadesinde, örgüte katılmadan önce psikolojik sorunlar yaşadığını ve ailesiyle diyaloğunun iyi olmaması nedeniyle de dışarı yöneldiğini anlattı.

Aynı dönemde tanıştığı örgüt mensuplarınca kandırılarak PKK'ya katılımının sağlandığını aktaran kadın terörist, uğradığı baskı, zulüm ve tacizler nedeniyle birkaç kez kaçmak istediğini ancak başarılı olamadığını belirtti.

"Beni bir şekilde kandırıp oraya götürdüler. Ben orada örgütün gerçek yüzünü gördüm." diyen kadın terörist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Anlatıldığı gibi değil orası, mesela çok baskı var, özgürlük yok. Aşırı derecede kısıtlama var. Mesela birçok defa kaçmaya çalıştım, çünkü beni orada örgüt mensuplarından biri taciz etmişti. Hayatımın şokunu yaşamıştım. Daha sonrasından birçok kez kaçmak istedim ama başarısız oldum."

AİLESİ GÜVENLİK GÜÇLERİYLE İRTİBATA GEÇEREK YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra ailesinin güvenlik birimleriyle irtibata geçerek yardım istediğini ve ardından kendisine ulaşıldığını aktaran kadın terörist, ilk başlarda teslim olmaya çekindiğini ancak sonrasında bunu başardığını ifade etti.

Teslim olduktan sonra güvenlik birimlerinin kendisine çok iyi davrandığına dikkati çeken kadın terörist, şu beyanda bulundu:

"Örgüttekiler mesela şey diyordu, 'İşte sizi yakalarlarsa polisler, işkence yaparlar.' Halbuki onlar yapıyordu kötü muameleyi. Buradan ailelere seslenmek istiyorum; mesela benim psikolojim bozuktu, iyi değildim, o şekilde örgüte katıldım, kandırılmıştım... Aileler çocuklarıyla ilgilensinler, psikolojilerinin iyi olup olmadığını kontrol etsinler. Arkadaş gibi olsunlar yoksa bu çocuklar kendilerini dağda buluyor."