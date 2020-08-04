İstanbul’da kadınların laf atma kavgası kamerada
Taksim'de yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi.
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Dün akşam saatlerinde Taksim'de yürüyen iki kadın iddiaya göre birbirlerine laf attı.
Kadınlar bunun üzerine kalabalığın arasında küfürleşerek kavga etmeye başladı.
GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİ
Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi.
KAMERAYA YANSIDI
Kadınların kavgası yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.