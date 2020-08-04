04 Ağustos 2020, Salı
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İstanbul’da kadınların laf atma kavgası kamerada

'de yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki arasında çıkan , cep telefonu kamerasına yansıdı. Emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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İstanbul’da kadınların laf atma kavgası kamerada

Dün akşam saatlerinde 'de yürüyen iki iddiaya göre birbirlerine laf attı.

İstanbul’da kadınların laf atma kavgası kamerada İSTANBUL’DA KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA

Kadınlar bunun üzerine kalabalığın arasında küfürleşerek etmeye başladı.

GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİ

Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi.

KAMERAYA YANSIDI

Kadınların kavgası yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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