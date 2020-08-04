04 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 4 Ağustos Salı

Son dakika haberleri... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 4 Ağustos Salı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 46 bin 249 testten 1083'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 765'e yükseldi.

Bakan Koca 4 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı yeni hasta sayısındaki YÜKSELME CİDDİ diyerek uyardı BAKAN KOCA 4 AĞUSTOS VERİLERİNİ AÇIKLADI "YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ" DİYEREK UYARDI

Bakan Koca; "YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." diyerek vatandaşları uyardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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