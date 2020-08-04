04 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: O ilimizde korkutan rakamlar! Yeni koronavirüs vaka sayısı tavan yaptı

Son dakika haberine göre ’te (Kovid-19) vaka sayısında yükseliş sürerken, 255 kişi tedavi görüyor. Vaka sayısı bugün itibariyle 1145'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: O ilimizde korkutan rakamlar! Yeni koronavirüs vaka sayısı tavan yaptı

sınırına sıfır noktada bulunan 'te vaka sayılarında artış yaşanıyor. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske takmayanların sayısında da ciddi oranda artış yaşanıyor.

VAKA SAYISI 1145'E YÜKSELDİ
23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihinde 800'e 27 Temmuz tarihinde 1023'e 4 Ağustos itibariyle 1145'e yükseldi.



255 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR
Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 255 korona virüs hastası bulunuyor.



Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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