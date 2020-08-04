Son dakika: O ilimizde korkutan rakamlar! Yeni koronavirüs vaka sayısı tavan yaptı

VAKA SAYISI 1145'E YÜKSELDİ

23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihinde 800'e 27 Temmuz tarihinde 1023'e 4 Ağustos itibariyle 1145'e yükseldi.