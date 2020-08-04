Son dakika: O ilimizde korkutan rakamlar! Yeni koronavirüs vaka sayısı tavan yaptı
Son dakika haberine göre Kilis’te koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında yükseliş sürerken, 255 kişi tedavi görüyor. Vaka sayısı bugün itibariyle 1145'e yükseldi.
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VAKA SAYISI 1145'E YÜKSELDİ
VAKA SAYISI 1145'E YÜKSELDİ
23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle 700'e, 23 Temmuz tarihinde 800'e 27 Temmuz tarihinde 1023'e 4 Ağustos itibariyle 1145'e yükseldi.
255 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR
Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 255 korona virüs hastası bulunuyor.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.