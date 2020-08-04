04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'un çilesi yeniden başladı! İşte manzara

İstanbul'un çilesi yeniden başladı! İşte manzara

'nın sona ermesiyle İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. İşbaşı yapan vatandaşların toplu taşımayı tercih ettiği görüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
ABONE OL
İstanbul'un çilesi yeniden başladı! İşte manzara

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular bugün işbaşı yaptı. Kimi vatandaşlar dört günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirirken kimiyse şehir dışına çıktı.

Tatilin bitmesiyle şehre dönen İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu. Bayram tatili nedeniyle boş kalan yollar yoğunlaşmaya başladı.

İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske kuralına uyarken zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı.

Toplu taşımada maske kuralına uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.

Bayram sonrası ilk iş günü! İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı? BAYRAM SONRASI İLK İŞ GÜNÜ! İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK VAR MI?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA