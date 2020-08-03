03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muğla'da 37 sığınmacı yakalandı

Muğla'da 37 sığınmacı yakalandı

'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yakalandı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
ABONE OL
Muğla'da 37 sığınmacı yakalandı

Sömbeki Adası Korucabük mevkisinde lastik botta bir grup sığınmacı bulunduğu ihbarını değerlendiren sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Motoru olmayan botta, 22 Güney Afrika, 13 Liberya ile birer Mali ve Brezilya uyruklu sığınmacı yakalandı.

Datça Limanı'na getirilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA