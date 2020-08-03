Dicle Üniversitesi'nden 'Kürtçe tez yazımı yasaklandı' iddiasıyla ilgili açıklama

DÜ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya ortamlarında üniversitelerinde 'Kürtçe tez yazımının yasaklandığı' yönünde paylaşımların dolaşıma sokularak kamuoyunun yanlış ve yanıltıcı bilgilerle yönlendirilmeye çalışıldığının görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ''Üniversitemizde lisans düzeyinde Kürt dili ve kültürü programı 2012 yılında açılmıştır.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Aynı alanda tezsiz yüksek lisans programımız 2013 yılında, tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız ise 2015 yılında açılmıştır. Bu programların öğretim dili, Türkçedir. Benzer bir biçimde üniversitemizde açık bulunan İngiliz dili, Arap dili, Fars dili gibi filoloji bölümlerinin tamamında da öğretim dili Türkçedir. Bugüne kadar Kürt dili ve kültürü tezsiz yüksek Lisans programımızdan 86, tezli yüksek lisans programımızdan 10, doktora programımızdan ise 6 öğrenci mezun olmuştur.



BİRÇOK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ YURT DIŞINA GÖNDERİLMİŞTİR

Faaliyete geçtiği günden bu yana bu programlarda herhangi bir statü değişikliği, öğretim dili değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca bu günlerde üniversitemiz tarafından bu programlara ilişkin herhangi bir açıklama veya güncelleme de yapılmamıştır. Üniversitemiz, Kürt dili ve kültürü yüksek lisans ve doktora programlarında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim insanı ihtiyacını gidermek ve programları güçlendirmek amacıyla değişim programları kapsamında birçok lisansüstü öğrenci yurt dışına gönderilmiştir.

AÇIKLAMALAR KÖTÜ NİYETLİ VE KASITLI

2019 yılında lisans ve lisansüstü programlarımızı güçlendirmek için Irak Selahaddin Üniversitesi Rektörlüğü ile ikili işbirliği protokolü imzalayarak konuya verdiğimiz ehemmiyeti kamuoyu ile paylaşmıştık. Hal böyle iken son günlerde üniversitemizde 'Kürtçe tez yazımının yasaklandığı' yönünde kötü niyetli ve kasıtlı açıklamalarla yeni ve fiili bir durum izleniminin oluşturulmaya çalışıldığı müşahede edilmektedir. Bu bakımdan bu tür paylaşımların yanlış, yanıltıcı ve yönlendirme maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.



ÜNİVERSİTENİN İTİBARI YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Üniversitemiz, kurumsal itibarını yıpratmaya yönelik yanlış ve yanıltıcı beyanlara karşı hukuki haklarını saklı tutmaktadır. Adalet, bilimsel özgürlük, farklılıklardan güç alma, insana saygı, kalite bilinci, katılımcılık, sosyal sorumluluk, tutarlılık gibi temel değerleri özümseyerek benimsemiş olan üniversitemiz, şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu bilincine sahiptir. TSE standartlarını uygulayan üniversitemizin uluslararasılaşma alanındaki başarıları son günlerde Erasmus+ çerçevesinde onaylanan 20 adet Uluslararası Kredi Hareketliliği Projesiyle kanıtlanmıştır.



YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİDİR

Üniversitemiz, bütün dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde de korona virüs aşı geliştirme programlarına kabul edilmiş ve bu alanda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Bilimsel başarılarıyla uluslararası alanda emin adımlarla yürüyen üniversitemiz ile ilgili sosyal medya paylaşımlarındaki yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici içeriklere yer verilmesi talihsizlik olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla üniversitemizin kurumsal bilgilendirmesi dışında, farklı mecralarda paylaşılan bilgilere itibar edilmemelidir'' denildi.