İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var...

Güngören ilçesinde; 14.55 gram metamfetamin, 50 TL para ele geçirildi. Zülfü Hüseyin Y. (35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı..

Kartal ilçesinde; 10.2 gram kokain, 5.8 gram marihuana, 7 kök hint keneviri, 3 adet cep telefonu, 1adet hassas terazi, 8.755 TL para, 1adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet 9mm fişek ele geçirildi. Erden İ. (23), Leila G. (21), Mesut B. (26) isimli şahıslar ile E.C.B. (16) ve E.C.B. (17) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.