02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var...

İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var...

Emniyet Müdürü ’ın talimatıyla İstanbul’un beş ilçesinde satıcılarına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
ABONE OL
İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var...

Emniyet Müdürü 'ın talimatıyla, Güngören, Sancaktepe, Şişli ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilenilen bilgiye göre Avcılar ilçesinde; 320 adet 73.78 gram gelen hap ele geçirildi. Mustafa D. (25) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ilçesinde; 4 gram bonzai, 2 adet extacy hap, 1.2 gram eroin, 0.4 gram kokain, 1 gram metamfetamin, 1 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Deniz U. (25), Onur G. (23), Kemal K. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Güngören ilçesinde; 14.55 gram metamfetamin, 50 TL para ele geçirildi. Zülfü Hüseyin Y. (35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı..

ilçesinde; 10.2 gram kokain, 5.8 gram marihuana, 7 kök hint keneviri, 3 adet cep telefonu, 1adet hassas terazi, 8.755 TL para, 1adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet 9mm fişek ele geçirildi. Erden İ. (23), Leila G. (21), Mesut B. (26) isimli şahıslar ile E.C.B. (16) ve E.C.B. (17) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli ilçesinde; 6.6 gram metamfetamin, 4.700 TL para ele geçirildi. Erdem K. (27), Muhammed T. (25) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA
Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 12 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA