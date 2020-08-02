Fahrettin Altun duyurdu! Başkan Erdoğan talimat verdi...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

İşte Altun'un o paylaşımı:

Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.