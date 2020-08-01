01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Gaziantep'te tepki çeken görüntüler! Camide ayakkabı ile video çekip sosyal medyadan paylaştı

Son dakika haberine göre 'te üzerinden İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı. sonrası savcılık harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Son dakika: Gaziantep'te tepki çeken görüntüler! Camide ayakkabı ile video çekip sosyal medyadan paylaştı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

Gaziantepte tepki çeken görüntüler: Camide ayakkabı ile video çekip sosyal medyadan paylaştı! Savcılık harekete geçti GAZİANTEP'TE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER: CAMİDE AYAKKABI İLE VİDEO ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI! SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

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