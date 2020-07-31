Türk bilim insanları koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi

Açıklamada, koronavirüs tanısı için yararlanılan RT-PCR yönteminin tüm dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak kullanıldığı, bu yöntemde genel olarak optik okuma yapabilen bir polimeraz zincir reaksiyon cihazına ve eğitimli personele ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Bu sisteme paralel bir sistem oluşturmak üzere Doç. Dr. Şeker ve ekibinin sentetik biyoloji yaklaşımlarını kullanarak çalışmalara başladığı ve neticede yenilikçi bir tanı sisteminin ortaya çıktığı kaydedildi.

Sistemin, herhangi bir karmaşık cihaza ihtiyaç duymadan sadece LED'ler ile mavi ışık verebilen bir sistem kullanarak viral tanı konulmasına olanak sağlayacak bir nükleik asit tabanlı tasarım olduğu ifade edildi.