Kargolar ne zaman açılıyor? PTT ne zaman açılıyor bayram tatili 2020?
Kargolar ne zaman açılıyor? Bayram heyecanını yaşayan vatandaşlar bir yandan da gündelik özel işlerini halletmek için planlarını yapıyor. Bayram hangi kurumların açık, hangisinin kapalı olduğu sorusunun cevabı merak ediliyor. Bayram tatili boyunca bir çok kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Peki, Kargolar ne zaman açılıyor? PTT ne zaman açılıyor bayram tatili 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...
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Kargolar ne zaman açılıyor? PTT ne zaman açılıyor bayram tatili 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinde birçok kurum 4 gün boyunca kapalı olacak. Peki, Kargolar ne zaman açılıyor? PTT ne zaman açılıyor bayram tatili 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen 4 günlük Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.
ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak.
PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.