31 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 'a ait vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan , "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 832, vaka sayısı 230 bin 873, vefat sayısı 5 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 oldu.

Son dakika: Bakan Koca 31 Temmuz vaka sayılarını açıkladı! Ağır hasta sayısında yükseliş sürüyor BAKAN KOCA 31 TEMMUZ VAKA SAYILARINI AÇIKLADI! AĞIR HASTA SAYISINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

İşte Bakan Koca'nın açıklaması;

Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.

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