Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kahvehane oyunları ne zaman açılacak?

KAHVEHANELERDE OKEY YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yasağı devam ediyor.

Kahvehanelerde oyun yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyunların temas gerektirmesi nedeni ile koronavirüs salgını sürecinde yasağın devam etmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.