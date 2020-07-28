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Son dakika: ABD'den Türkiye'ye skandal Osman Kavala çağrısı

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi olaylarında parmağı bulunan hakkında açıklama yaptı. ABD, Kavala'nın serbest kalması için çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Son dakika: ABD'den Türkiye'ye skandal Osman Kavala çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'a ilişkin bir soruşturma gerekçesi ile Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."

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