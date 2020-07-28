"ADIMIN YER ALMADIĞI 'ANAHTARCIK' LİSTELERİ ÇIKMAYA BAŞLADI"

Oylamaya geçilmeden önce, aleyhimde, kimler tarafından hazırlandığını bilmediğim ve adımın yer almadığı 'anahtarcık' listeleri çıkmaya başladı bile. Son duruma göre 726 kadar oy aldım, ancak Parti Meclisi'ne giremedim. 60-70 kadar daha fazla oy alabilseydim tekrar PM üyesi olacaktım.

Öte yandan, benimle aynı listede yarışan '10 Aralık' hareketinin öncülerinden Burhan Şenatalar'ın yüksek bir oyla rahat bir biçimde seçilmesi düşündürücüdür. Atatürk ile sorunu olanların bu partide bu kadar rahat seçiliyor olmasını halkın takdirine bırakıyorum.

Oylama öncesi dağıtılan 'anahtar' listelerin büyük çoğunluğunda benim adım yoktu, Burhan Şenatalar'ın adı vardı. Bu listeleri hazırlayıp dağıtanlar bu partiyi işgal edenlerdir. Bunu da somut bir eylem ve kanıtla tarihe bir not olarak düşmüş olduk. Kaybedilen bir şey yok, öğrenilen çok şey var: Parti yönetimindeki yapıyı somut bir vaka ile deşifre ettik"