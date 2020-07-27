YÖK Atlas tercih robotu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları erişime açıldı. YKS taban puanları ve başarı sıralamasını merak eden öğrenciler, kaç puanla hangi üniversiteye girebileceklerini araştırıyor. 200-230-240 gibi puan alan öğrenciler bu puanlar ile nere girilebildiğini merak ediyor. Peki, 200-230-240-250-270-300-320 puanla nereye girilir? İşte 2020 YÖK Atlas tercih robotu...

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?

YÖK'ün tercih robotu sayfası üzerinden kaç puanla hangi üniversiteye gidilebileceğini sorgulayabilirsiniz. Ancak 2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN (ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI)

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