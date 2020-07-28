Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6-25 Temmuz tarihlerinde yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için kritik saatlere girildi. Sonuçları merak eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika haberine kilitlendi. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.