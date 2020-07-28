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Son dakika: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu 2020?

mülakat sonuçları açıklandı mı? tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. tarihleri arasında yapılan mülakatlar sonrası adaylar, gözlerini MEB'in duyuru listesine dikti. Peki, sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Son dakika: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu 2020?

mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. tarihlerinde yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için kritik saatlere girildi. Sonuçları merak eden adaylar, tarafından gelecek son dakika haberine kilitlendi. Peki, sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

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