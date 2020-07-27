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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konularında mutabık kaldı.

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