4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2020! YKS EA bölümleri ve başarı sıralamaları nedir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sınav sonuçları bu sabah açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Peki, 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2020! YKS EA bölümleri ve başarı sıralamaları...

4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI-BAŞARI SIRALAMASI 2020

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