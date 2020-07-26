Son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT YDT sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi... YKS sınav sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alan YKS sonuçları için ÖSYM'den müjdeli haber geldi. 27-28 Haziran'da uygulanan YKS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Sonuçlar için son günlere girilirken, öğrenciler ÖSYM'den üniversite tercihi öncesinde puanlarını merak ediyor. Peki, 2020 YKS TYT AYT YDT sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri zaman başlayacak? İşte 2020 YKS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sonuçları 27 Temmuz'da açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.