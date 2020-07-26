Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyet tarafından Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.