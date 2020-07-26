26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Yakında hizmete girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Yakında hizmete girecek

Son dakika haberi... , yenilenerek kapasitesi artırılan Eğitim ve 'nin birinci etabının, 758 yatak ve 27 ameliyathanesiyle yakında hizmette olacağını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Yakında hizmete girecek

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanedeki son hazırlıkları incelediklerini belirtti.

Hastanenin yapısının deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirildiğini kaydeden Koca, "Yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete girecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileme projeleri" konulu toplantı da gerçekleştirdiklerini belirterek, iki hastanenin bir araya getirileceği sağlık kompleksi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA