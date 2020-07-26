Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz bugün sınav mı var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Açık Lise Sınavları (AÖL) ilk iki oturumu bugün yapıldı. Pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar özellikle okul bahçelerinde yaşanan yoğunluğun nedenini merak ediyor. Peki, Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz bugün sınav mı var? Merak edilen detaylar haberimizde...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

26 TEMMUZ PAZAR günü saat 09.30'da Açık Lise Sınavları (AÖL) yapılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.