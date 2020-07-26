Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz bugün sınav mı var?
Bugün ne sınavı var? Koronavirüs sürecinde ertelenen AÖL sınavları bu hafta sonu yapılacak. 3 Oturum şeklinde yapılacak sınavların ilk ikisi cumartesi günü yapıldı. Pazar günü dışarı çıkan vatandaşlar okul bahçelerinde oluşan yoğunluğun sebebini araştırıyor. Peki, Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz bugün sınav mı var? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz bugün sınav mı var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Açık Lise Sınavları (AÖL) ilk iki oturumu bugün yapıldı. Pazar tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar özellikle okul bahçelerinde yaşanan yoğunluğun nedenini merak ediyor. Peki, Bugün ne sınavı var? 26 Temmuz bugün sınav mı var? Merak edilen detaylar haberimizde...
BUGÜN NE SINAVI VAR?
26 TEMMUZ PAZAR günü saat 09.30'da Açık Lise Sınavları (AÖL) yapılacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
AÖL 3. OTURUM SINAVI SAAT KAÇTA?
Açıköğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavlarının üçüncü oturumu 26 TEMMUZ PAZAR günü saat 09.30'da uygulanacak.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.