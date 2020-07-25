Fatih'in emaneti artık mahzun değil! Diriliş ruhuyla ilk namaz

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından 86 yıl sonra ulu mabette ilk kez cuma namazı kılındı. Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gitti. Alkış ve sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'ne girdi. Dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı. Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı.





KIYAMETE KADAR NASİP ET ALLAH'IM

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet etti. En ön safta okunan Kur'an tilavetini dinleyen Başkan Erdoğan cuma namazı öncesinde başına namaz takkesi takarak Fatiha ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, okuduğu duada, "Ya Rabb, bugün 86 yıldır büyük bir hasretle beklediğimiz Ayasofyamız'ın ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz. İlahi, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bir daha bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah'ım. Bu duayı Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemsettin Hazretleri ve fethe katılan bütün askerlerin, caminin bu hale gelmesine vesile olan Mimar Sinan'ın ruhlarına hediye ediyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilelebet, kıyamete kadar ibadete açık olmasını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabb, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin derununda taşıdığı manaları yeryüzüne egemen kılmak için büyük bir inanç, heyecan ve özveriyle çalışmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım" ifadelerini kullandı. Erbaş'ın Ayasofya Camisi'nde irad edilen ilk hutbenin ardından cuma namazını Erbaş kıldırdı. 350 bin kişilik cemaat İslam ümmetinin vuslat gününde Ayasofya içinde ve çevresinde secdeye gitmenin huzurunu yaşadı.





'GERÇEK SAHİBİ FATİH'IN YANINA GELDİK'

AYASOFYA Camisi'nde kılınan 86 yıl sonraki ilk Cuma namazının ardından Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ve Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan girişte yaptığı açıklamada "Gayretlerimiz neticesiyle, Yargının da hamdolsun hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık Ayasofya aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder, tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da gezilir. Gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik" dedi.





'350 BİN KİŞİ CUMA NAMAZINA KATILDI'

ERDOĞAN, "Ayasofya'yı Cumhur İttifakı olarak aslına döndürmüş olmamız çok çok önemliydi. Milletimizin onlarca yıllara sarih özlemini gerçekleştirdik. Resmi rakam olarak 350 bin kişi Cuma namazına katılmış. Bu çok büyük bir aşkın usulüydü. İçeride ve dışarıda restorasyon çalışmaları var. Bu çalışmalarla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.



FETİH SEMBOLÜ YEŞİL SANCAK KILIÇ MİNBERDE

CAMİDEKİ minbere 'yeşil sancaklar' asıldı. Yeşil sancaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu. Sancağın yeşil zemini üzerinde üç beyaz hilal bulunmakta. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmekte. Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak islamiyetin hakimiyetini temsil etmekte. Erbaş da hutbe için yine fethin sembolü olan kılıçla birlikte minbere çıktı.



4 MİNAREDEN 4 MÜEZZİNLE ÖĞLE EZANI

VATANDAŞLARIN tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğle ezanı okundu.

Sabah