Kahvelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Genelgede yer alan bilgilere göre, lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlaması kaldırıldığı duyuruldu. Oyun severler ve kahvehane sahipleri oyunların ne zaman serbest olacağını merak ediyor. Peki, Kahvelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Okey, tavla, kağıt...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Yayımlanan genelgede oyun yasağıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.