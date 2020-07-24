Son dakika: Alman basınından dikkat çeken 'Ayasofya' manşeti: Türkiye'den Batı'ya çifte tokat...

Ayasofya'da zincirler kırıldı. İlk Cuma namazı öncesi Türkiye'nin 81 ilinden bölgeye akın oldu. Tarihi yarımadada izdiham oluşurken, dünyanın da en önemli gündemlerinden biri Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz oldu. Yabancı basın kuruluşları büyük ilgi gösterirken, Sultanahmet Meydanı'nda çok sayıda yabancı gazeteci görüldü. Bunun yanı sıra yabancı basın kuruluşları Ayasofya ile ilgili çok çarpıcı manşetler attı.

Onların arasında ise en dikkat çekici olanı Almanya'dan geldi. Almanya'nın önemli basın kuruluşlarından Tagesspiegel, Türkiye'nin Batı'ya karşı zaferini çarpıcı bir başlık ile okuyucularına servis etti. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'daki fotoğrafı ile sosyal medyadan servis edilen haberde, "Ayasofya'da ilk Cuma namazı: Türk hükümet basını Batı'ya karşı 'çift tokatı' kutluyor" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin tokat olarak nitelendirdiği ikinci konu da hayli dikkat çekiciydi. Gazete, Türkiye'nin Batı ülkelerine ikinci tokadı ise Doğu Akdeniz'de vurduğunu okuyucularına aktardı. Türkiye, Libya'da meşru hükümeti destekleyerek darbeci Hafter yanlılarını bozguna uğratmıştı. Doğu Akdeniz'deki haklardan vazgeçilmeyeceği, her hamleye karşılık verileceği MGK bildirisinde de yer almıştı.