23 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 'in ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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