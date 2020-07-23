Hazar Gölü'ne 420 bin yavru siraz balığı bırakıldı

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Hazar Gölü'nde mevcut balık çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve halkın gölden ekonomik olarak faydalanması amacıyla hayata geçirilen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen proje kapsamında yavru siraz balığı üretimi gerçekleştirildi.

Müdürlük bünyesindeki tesislerde 2 yıl süren deneme çalışmalarının sonucunda bu yıl üretimi gerçekleştirilen 420 bin siraz balığı Galaksi Tatil Köyü'nde düzenlenen programla Hazar Gölü'ne salındı.

Programda konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentin tarımsal üretim açısından önemli imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Daha fazla üretim için bu imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yırık, şöyle konuştu:

"Bugün yaklaşık 2 yıldır enstitümüzün yürütmekte olduğu balıklandırma ve balık türlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projenin sonucunun alındığı bir gün. 420 bin siraz balığı Hazar Gölü ile buluşacak, bu hepimiz için büyük bir mutluluk. Elazığ mümbit toprakları, son derece uygun hava şartları ve iklimi ile tarımın çeşitlendirilebileceği ve vatandaşımızın bu noktada refah seviyesinin yükseltilebileceği illerden birisidir."

"2023 HEDEFİMİZİ 2019'DA YAKALADIK"

TAGEM Daire Başkanı Ali Ayar ise balıkçılık sektörünün ülke çapında önemli bir üretim faaliyeti gösterdiğini ve ihracatta önemli bir kalem oluşturduğunu belirtti.

Mevcut balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının sektörün geleceği açısından önemli olduğunu ve buna yönelik projeleri desteklediklerini ifade eden Ayar, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız 2023 yılında su ürünleri balıkçılık ihracatı hedefini 1 milyar dolar olarak hedeflemişti, ancak biz bu hedefe 2019 yılında ulaştık. Dolayısıyla 2023 yılındaki ihracat hedefimiz sayın Cumhurbaşkanımızın da hedefi revize etmesiyle 2 milyar dolara çıkmış durumdadır. Ülkemizdeki su ürünleri balıkçılık sektörünün de bu hedefi yakalayacak kapasitesi ve bilgi birikimi vardır. Daha önce avcılıkta yakalanan miktar önde iken 600 bin tonu geçen şuan ki toplum üretimimizde kafes balıkçılığından ya da çiftlik balıkçılığından elde edilen pay yüzde 60'a doğru gitmektedir. 2023'de ihracat hedefimizin 2 milyar olduğunu belirttik, su ürünleri konusundaki üretim hedefimizde toplam balıkta 800 bin ton civarında bir hedef gözetilmektedir."

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise üç tarafı sularla çevrili kentin 68 bin hektar su yüzeyi ile önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Su ürünlerinde 35 bin ton üretim kapasitesine sahip Elazığ'ın geçen yıl 21 bin 500 ton alabalık üretimi ile Türkiye'de birinci sıradaki yerini koruduğunu ifade eden Karahan, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah üreticimizin mutlu olduğu bir tabloyu hep birlikte yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.