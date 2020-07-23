23 Temmuz 2020, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

, Rus mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinden 'ın 'a yaptığı saldırı konuşuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede turizm ve Libya ile Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısı konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü.

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