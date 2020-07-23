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Son dakika: CHP'de kurultay haftası! Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı
Son dakika haberi... CHP'de kurultay haftası yeni bir adaylık açıklaması geldi. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri kimler olacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... CHP'de kurultay haftası yeni bir adaylık açıklaması geldi. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri kimler olacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında aktardı.