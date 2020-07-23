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Son dakika: CHP'de kurultay haftası! Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

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Giriş: 23.07.2020 10:22
Son dakika haberi... CHP'de kurultay haftası yeni bir adaylık açıklaması geldi. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri kimler olacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... CHP'de kurultay haftası yeni bir adaylık açıklaması geldi. CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri kimler olacak? A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında aktardı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakipleri kimler olacak? CHP’nin Genel Başkan adayları kim? Muhalifler ile yönetim karşı karşıya CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK? CHP'NİN GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİM? MUHALİFLER İLE YÖNETİM KARŞI KARŞIYA

Cihaner adaylığını açıkladı
Cihaner adaylığını açıkladı
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