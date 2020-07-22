CHP'de kurultay süreci! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri

CHP'de kurultay tarihi yaklaşıyor. Artık 3 gün kalan kongreyi erken olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıyanlar olsa da hızla süreç ilerliyor. Kongre için Kılıçdaroğlu'nun karşısına yeni rakipler çıkmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun rakipleri Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, Onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman ve eski milletvekili Aytuğ Atıcı olarak şu ana kadar 3 isimden oluşuyor. Cumartesi ve Pazar yapılacak kongre 2 gün sürecek ve adayların 70 delegenin imzasını alması gerekiyor. Kongrede Parti Meclisi'nin oluşturulması sırasındaki işbirlikleri de önemli. Bu anlamda CHP kulisleri hareketli denebilir.

İŞTE CHP'NİN GENEL BAŞKAN ADAYLARI

AYTUĞ ATICI

Mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en güçlü isim. Delegenin büyük bir kısmına da hakimiyetinin olduğunu ifade etmek mümkün. Bu çerçervede, Kılıçdaroğlu'na rakip olacak isimlere bakmak gerekiyor. İlk adaylığını açıklayan isimlerden biri eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı'ydı. Kendisi il il dolaşıp CHP delegeleri ve CHP örgütleriyle temas halinde. Adaylığı için imza toplamaya çalışıyor. Kurultay'da yeterli imzayı bulması halinde de adaylığını resmiyete dökme hazırlığında.

İLHAN CİHANER

Diğer ve güçlü grup ise 'Gelecek Adına Biz' grubu. Kendilerini 'sol' grubu olarak nitelendiriyorlar. Ve İlhan Cihaner'in adaylığı üzerinde bir alt zemin hazırlığındalar. 1-2 gün önce de Genel Merkez'i hedef alan sert bir bildiri yayınlamışlardı. Onlar da bu hafta içinde adaylığın kesinleşip kesinleşmeme konusunda bir karar varmış olacaklar. 'Gelecek Adına Biz' grubunun Kurultay'da aday çıkarması, İlhan Cihaner'i göstermeleri ile Kurultay yarışının biraz kızışacağını söylemek mümkün. Ağırlıklı olarak delege sayısına da sahipler. Aday çıkarmaları halinde, Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indiremeseler de yine de bir bölünmeye neden olabilirler. Bu açıdan önemli aday çıkarıp çıkarmamaları.

TOLGA YARMAN

CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman, kurultayda dışarıda bırakıldıkları gerekçesiyle önceki gün kurultayın durdurulması talebiyle Beykoz Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Yarman, mahkemeye sunduğu dilekçede parti yönetiminin pandemi gerekçesiyle kurultay onur üyelerini salon dışında bırakma kararı aldığını ve bunun Siyasi Partiler Kanunu ile CHP tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti. Yarman 'Kurultayda her 'onur üyesi' gibi yer alma hakkım, söz alma ve bu doğrultuda görüş bildirme, eleştiride bulunma, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu gibi üst yönetim basamaklarına tüzük koşulları çerçevesinde aday olma hakkım vardır" açıklamasını yaptı.



"SEYİRCİ KALMAYIN"

Delegelere mesaj da gönderen Tolga Yarman, 'Asla seyirci kalmayacağız' başlığıyla gönderdiği mesajında "Önümüzdeki kurultayda eğer bir şeyleri kökten değiştiremezsek içimiz acısa da yine bir 'Ekmek için Ekmel' vakasıyla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan, kurultaya davet edilmeyen onur üyelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla mektup gönderilmeye başladığı bildirildi. Sayıları iki binin üzerinde olan onur üyelerine gönderilen mektupta pandemi dolayısıyla olağanüstü şartlara işaret edilerek Kılıçdaroğlu'nun duyduğu üzüntü dile getiriliyor.