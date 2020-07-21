İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İSKİ su kesintisi açıklaması! Ümraniye, Pendik, Maltepe, Beylikdüzü...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz'da İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintileri İstanbullu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden günlük İstanbul su kesintisi programı açıklanıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Temmuz İSKİ su kesintisi açıklaması! Ümraniye, Pendik, Maltepe, Beylikdüzü...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İSKİ su kesintisi açıklamasının detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ana boru arızası, sayaç bakımı, elektrik arızası, boru deplasman çalışması gibi sebeplerle İstanbul'da günlük kesintileri yaşanıyor. İSKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden günlük İstanbul su kesintisi programı açıklanıyor. Peki, 21 Temmuz İSKİ su kesintisi açıklaması! Ümraniye, Pendik, Maltepe, Beylikdüzü...
Arıza Kesinti
ADALAR
Etkilenen Mahalleler : Heybeli Ada
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2020 14:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 21.07.2020 15:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2020 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2020 12:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2020 14:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2020 15:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 21.07.2020 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
PENDİK
Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah,Esenler Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2020 14:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Tepeüstü Mah,Parseller Mah,Namık Kemal Mah,Necip Fazıl Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Yamanevler Mah,Yukarı Dudullu Mah,Mehmet Akif Mah,Aşağı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Armağan Evler Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah
Açıklama : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2020 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.