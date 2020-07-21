CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos 2019'da yapılan Çalıştay'da 50 kişilik yemek masrafının 319 bin 780 lira olduğu ve kişi başı yemek masrafının ise 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.





CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişi ardından yaptığı bu büyük israfın gerçekleştiği yer ise Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı olmuştu. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı yemeğin parası ise İBB kasasından çıkmıştı.