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Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. Eski zamanları anımsatan görüntülere bir yenisi de İzmir Foça’da eklendi. Foça İlçesi’nde su kesintisi sonrasında halk su kuyruğuna girdi. Halk, bidonlara su doldurarak evlerinin yolunu tuttu. Sabah'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...