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Salgın döneminde güvenli tatilin adresi Türkiye oldu! Antalya’da turist rekoru kırıldı

Koronavirüs nedeniyle güvenli tatil geçirmek isteyenler 'yi tercih ediyor. 'da, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla yabancı hareketliliği başladı. Pandemi sürecinde bu pazar günü ilk kez bir günde 10 binin üzerinde yabancı turist kente geldi. 1 Temmuz'dan bugüne ise toplam turist sayısı 61 bin 478'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Salgın döneminde güvenli tatilin adresi Türkiye oldu! Antalya’da turist rekoru kırıldı

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü , pandemi sürecinde kapanan ve 1 Haziran'da iç turizm, 1 Temmuz'da da dış turizm seyahatlerinin yeniden başlaması üzerine, pandemi sürecinde yurt dışından gelen sayılarıyla ilgili bir çalışma hazırladı.

PAZAR GÜNÜ 10 BİNİ AŞTI

Pazar günü, Fraport TAV 'na 55 uçakla 10 bin 625 turist geldiğini açıklayan Recep Yavuz, "Aylar sonra ilk kez bugün Antalya Havalimanı'na bir günde yurt dışından 10 bin üzerinde turist geldi. ülkelerinin karantina dayatması nedeniyle batı Avrupa uçuşlarının çoğunluğunu yurt dışındaki Türkler oluşturuyor" dedi.

Yavuz, 10 bin 625 kişinin geldiği pazar günkü uçuşların 23'ünün , 18'inin , 4'ünün , 3'ünün , 2'şer uçuş ve Belarus, 1'er uçuş da Moldova, ve 'dan gerçekleştiğini kaydetti.

TOPLAM 60 BİNİ AŞTI

Son üç haftadır gerçekleşen yurt dışı uçuşlarda 29 Haziran- 5 Temmuz arasında 9 bin 230, 6-12 Temmuz arasında 17 bin 528, 13- 19 Temmuz arasında ise 34 bin 720 yolcunun geldiğini belirten Yavuz, her hafta yurt dışından gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini ve 1 Temmuz'dan bu yana toplam 61 bin 478'e yükseldiğini söyledi.

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