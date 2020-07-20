Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü için kutlama töreni! Türkiye'yi Fuat Oktay temsil ediyor

Bu dönemde bir yandan sağlık bir yandan da ekonomi alanında mücadelemizi sürdürürken bunun yanında yine sizin 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkenizi özümseyerek adamızda adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için de çabalarımıza devam edeceğiz.

Sizden aldığımız ışık yolumuzu aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."