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"İşsizlik ve Kısa Çalışma" ödemelerinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " ve Kısa 'da başlıyor." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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İşsizlik ve Kısa Çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"BANKA HESAPLARINA YATIRACAĞIZ"

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER…"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

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