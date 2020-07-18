AK Parti Eski Şanlıurfa Milletvekili Şamil Tayyar; bir kadına tecavüzde bulunduğu ortaya çıkan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini açıkladı.



Şamil Tayyar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Çok vahim, utanç verici, alçakça.. Meclis kapanmadan tecavüzcü HDP'linin dokunulmazlığı hemen kaldırılmalı, yargıya teslim edilmelidir. Fazladan geçen hergün vekillerin omuzlarında ağır vebaldir. Kaldırın dokunulmazlığını, bu alçak görsün gününü!" ifadelerini kullandı.



Çok vahim, utanç verici, alçakça.



Meclis kapanmadan tecavüzcü HDP'linin dokunulmazlığı hemen kaldırılmalı, yargıya teslim edilmelidir.



Fazladan geçen hergün vekillerin omuzlarında ağır vebaldir.



Kaldırın dokunulmazlığını, bu alçak görsün gününü! https://t.co/VfJGcdCxR6 — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 18, 2020

"HDP'Lİ OLUNCA SUÇUN NİTELİĞİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER, TECAVÜZÜ MANŞETE KOYMADILAR"

Şamil Tayyar; bazı medya organlarının Tuma Çelik'in işlediği suçu gizlemesine de tepki gösterdi ve "Bu şahıs, AK Partili olsa, manşetler farklı olur, sosyal medyada etiket açılırdı. HDP'li olunca suçun niteliğini görmezden geldiler, tecavüzü manşete koymadılar. İktidara muhalif olun, olun da tecavüze uğrayan kadına muhalefet, nasıl bir akıldır?" diye sordu



Bu şahıs, AK Partili olsa, manşetler farklı olur, sosyal medyada etiket açılırdı.



HDP'li olunca suçun niteliğini görmezden geldiler, tecavüzü manşete koymadılar.



İktidara muhalif olun, olun da tecavüze uğrayan kadına muhalefet, nasıl bir akıldır? pic.twitter.com/1CRQOiycEa — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 18, 2020

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerince oluşturulan Karma Komisyon'un; 22 Temmuz Çarşamba günü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasından itibaren en geç bir ayda hazırlamak zorunda.

Komisyon raporunun Meclis'e geleceği ve HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik oylama yapılacağı ifade ediliyor. Tuma Çelik'in milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde mahkemenin tutuklama kararı da verebileceği ifade ediliyor.

Kenan Kıran/SABAH